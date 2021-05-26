Відповідно до розпоряджень уряду, заступників звільнили "за власним бажанням".

Кабінет міністрів звільнив з посад заступників міністра охорони здоров'я України Світлану Шаталову та Ігоря Іващенка.

Про це йдеться в розпорядженнях уряду від 26 травня, оприлюднених на Урядовому порталі.

"Звільнити Шаталову Світлану Миколаївну з посади заступника міністра охорони здоров'я України за власним бажанням", - йдеться в документ № 502-р.

"Звільнити Іващенка Ігоря Анатолійовича з посади заступника міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції за власним бажанням", - йдеться в розпорядження № 503-р.

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Як пише "Страна", посади Шаталової та Іващенка займуть П.Ємець та Дмитро Коваль. Ємець є багаторічним директором Фінансового департаменту Міністерства охорони здоров'я, а Дмитро Коваль раніше працював заступником міністра, коли МОЗ очолювала Зоряна Скалецька.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня 2020 року стало відомо про призначення Шаталової на посаду заступника міністра охорони здоров'я, а 27 травня минулого року - повідомлено про призначення на посаду Іващенка.

18 травня 2021 року на позачерговому засіданні Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

20 травня Верховна Рада призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

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Автори: Юрій Годован, Інна Андаліцька