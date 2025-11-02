У МЗС країни вірять, що дипломатія залишається єдиним шляхом до мирного вирішення конфлікту в Україні.

Туреччина готова стати посередником у мирних перемовинах між Україною та Росією. Про це повідомив очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан, цитує Yeni Şafak.

Він зазначив, що Анкара готова прийнятий четвертий раунд перемовин між делегаціями двох країн та потенційний саміт лідерів у Стамбулі.

"Три раунди переговорів між делегаціями РФ і України в Стамбулі привели до відчутних результатів, зокрема до обміну полоненими та відновлення прямого діалогу між сторонами. Ми щиро віримо, що дипломатія залишається єдиним шляхом до мирного вирішення кризи в Україні", - сказав Фідан.

За словами дипломата, Туреччина і далі буде підтримувати дипломатичні зусилля для досягнення миру та готова надати свій майданчик для переговорів між Україною та Росією.

Мирні переговори - останні новини

Раніше міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив, що його країна готова організувати переговори між Україною та РФ. За його словами, перевагою Сербії є те, що вона перебуває в дружніх відносинах з усіма сторонами конфлікту.

"Сербія також входить до числа країн, які пропонують свої послуги, з огляду на наш досвід, з огляду на той факт, що ми дружимо з усіма залученими сторонами, щоб спробувати, за необхідності або якщо є зацікавленість, провести будь-які переговори... про те, як покласти край цій жахливій трагедії, яка призвела до стількох жертв і руйнувань", - зауважив Джурич.

Водночас речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков нещодавно заговорив про переговори щодо війни в Україні. За його словами, перемовини перетворилися у "паузу, що надто затягнулася".

"Ні Путін, ні Трамп не хочуть збиратися тільки заради зустрічі і марнувати час, для результативності потрібна підготовка", - додав Пєсков.

