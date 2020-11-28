На засіданні Національної антикорупційної ради представники влади розробили план дій для виходу України з конституційної кризи.
Його на своїй сторінці у Facebook опублікував голова Офісу президента Андрій Єрмак
«Для виходу з цієї конституційної кризи потрібно зробити три важливі кроки:
- Перший - відновлення кримінальної відповідальності за навмисне ненадання декларації чи надання неправдивих відомостей у деклараціях. На думку Володимира Зеленського, кримінальна відповідальність за це має бути достатньо суворою.
- Другий - відновлення повноважень НАЗК щодо моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів.
- Третій - врегулювання питання утворення НАБУ та забезпечення гарантії діяльності його директора», - написав він.
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За словами Єрмака, для виконання цих кроків усі органи влади мають діяти злагоджено та ефективно.
«Представники уряду, народні депутати разом з експертним середовищем повинні оперативно доопрацювати відповідні законодавчі ініціативи, а Верховна Рада - якнайшвидше ухвалити», - підкреслив голова ОП.
Конституційна криза в Україні: подробиці
- 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.
- Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.
- Сьогодні, 27 листопада, Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації чиновниками (№4434).
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