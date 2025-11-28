Лідерка партії "Зелені" різко розкритикувала президента США за його політику щодо України.

Німецька політикиня, лідерка партії "Зелені" Франциска Брантнер різко розкритикувала політику президента США Дональда Трампа щодо України. Відповідну заяву вона озвучила на відкритті з'їзду партії у Ганновері, повідомив німецький телеканал n-tv.

Лідерка партії розповіла, що під час своєї поїздки до Києва особисто бачила, що люди там не збираються здаватися.

"Але що робить Трамп? Він б'є їх у спину! Поки Україна горить, цей Нерон із Вашингтона кує пакт Трампа-Путіна з Володимиром (Володимир Путін, - російський диктатор, - ред.)", – сказала Брантнер.

План США щодо припинення війни в Україні вона назвала "пактом покори" і провела історичну паралель із нацистською епохою, зазначивши: "Це державна зрада, це Мюнхен-2". Крім того, вона говорила про "капітуляцію Заходу через задні двері".

"Мирний план" щодо України: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп хоче визнати Крим і Донбас частиною РФ, щоб схилити Кремль до підписання угоди про припинення війни. За даними The Telegraph, саме з такою пропозицією він відправляє до Москви свого спецпосланця Стіва Віткоффа та власного зятя Джареда Кушнера.

Видання Politico писало, що "мирний план" США, який значною мірою вимагає піти на поступки Росії, можливо, найкраще, на що може сподіватися Україна. За словами оглядача Джеймі Деттмера, попри весь героїзм, наразі немає підстав вважати, що Україна зможе змінити ситуацію на свою користь. Мовляв, Київ навряд чи вийде з найнебезпечнішої зими протягом усієї повномасштабної війни у кращому стані. Натомість, на думку аналітика, Україна може опинитися у ще слабшому стані – на полі бою, в тилу та у внутрішній політиці.

На думку радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, необхідна зустріч Трампа і президента України Володимира Зеленського для обговорення найбільш чутливих питань "мирного плану", а саме - питань території, чисельності війська й альянсних можливостей.

