Нова тактика дозволяє російським окупантам наносити удари на більшій глибині.

Українські військові розповіли, що Росія використовує власні безпілотники з фіксованим крилом "Молонія" для перевезення FPV- дронів, тобто, невеликих безпілотників з видом від першої особи, повідомляє Business Insider.

Видання зазначає, що ці квадрокоптери стали домінуючою силою на полі бою. Така тактика ворога хоч і не нова, але викликає все більшу стурбованість українських сил, оскільки вона дозволяє FPV діяти і наносити удари на більшій глибині.

В матеріалі розповідається, що у війні використовувалися й інші типи носіїв материнських дронів, але, за словами солдатів, Росія лише нещодавно почала використовувати "Молнію" задля таких цілей.

Відео дня

За словами солдата 4-го полку спеціального призначення підрозділу спеціальних операцій України, недорогі дрони "Молнія" виконують функцію "авіаносця", доставляючи в бій один або два FPV, що значно збільшує їхній радіус дії.

Як розповів український військовий з позивним "Хижак", "Молнія" також здатна нести вибуховий вантаж, що дозволяє їй виконувати функцію й ударного дрона.

Після того, як "Молнія" випускає свої бортові FPV, вона може продовжувати політ з метою ураження цілі. Додається, що Росія іноді навіть встановлює на дрон протитанкові міни, щоб збільшити його вибуховий потенціал.

"Вони дешеві, їх багато, тому їх можна використовувати в будь-який час — в будь-який момент — коли захочеться", - зазначив український військовий.

Командир українського безпілотного підрозділу, що діє на північному сході Харківської області, назвав тактику Росії з залученням БпЛА "Молнія" "непотрібною естафетою".

"Вони часто можуть пролітати десятки кілометрів, а FPV дистанційно пілотуються після того, як їх скидає материнський дрон", - пояснив він.

Зазначається, що цю тактику російські окупанти почали застосовувати в Харківській області кілька тижнів тому скориставшись тим, що на лінії фронту відбулися зміни.

Ще один український військовий висловив припущення, що у Росії може не бути багато дронів "Молнія", тому вважає нову загрозу "експериментальною".

Ще один український військовий на умовах анонімності розповів, що Україна також має материнські дрони, які можуть нести три або навіть чотири менших безпілотники. Проте з міркувань безпеки він відмовився розповідати, наскільки поширеним є їхнє використання.

Видання зазначило, що раніше Україна повідомляла про використання морських дронів для перевезення FPV в Чорному морі. Тоді менші квадрокоптери злітали з материнського корабля для атаки на нафтову платформу, контрольовану Росією.

В матеріалі вказується. що використання Росією дронів "Молнія", що несуть FPV, є ще одним прикладом інновацій на полі бою. Це також означає, що безпілотники продовжують відігравати все більш домінуючу роль у триваючому конфлікті.

"Війна змінюється. Я не кажу, що щодня, але точно щороку, кожні півроку. Вони постійно випробовують нові тактики. Ми робимо те саме", - поділився український військовий з позивним "Хижак".

Підполковник Юрій Мироненко, заступник міністра оборони України з питань інновацій та колишній командир підрозділу безпілотників розповів виданню, що нові військові технології часто дають одній стороні перевагу лише на обмежений проміжок часу, приблизно на кілька місяців. За словами Мироненка, за цей час інша сторона з'ясовує, як реагувати на нову небезпеку.

Як зазначив "Хижак", Росія постійно модифікує свої дрони, щоб зробити їх більш смертоносними.

"Вони вдосконалюють свою зброю — своє обладнання — безперервно, 24 години на добу, 7 днів на тиждень, кожен день", - розповів військовий.

Дрони на війні в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що російські вчені тестують технологію дистанційного керування птахами, щоб ті могли збирати дані для моніторингу середовища. Зазанчається, що в РФ вже показали голубів, яких оснастили мозковими імплантатами. Вони їх назвали "біодронами". Відомо, що сигнали птахи отримують через апаратуру, яку вживили їм безпосередньо в мозок

Також ми писали, що експерт із систем РЕБ та військового зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов поділився, що російські окупанти придумали, як можна перетоврити зграї "Шахедів" на децентралізовану систему зв'язку для збору розвідданих і ручного керування окремими дронами за потреби. "Флеш" розповів, що ворог почав систематично встановлювати на далекобійні дрони китайські радіомодеми кількох спектрів діапазону частот.

Вас також можуть зацікавити новини: