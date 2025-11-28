Це вже третій, або четвертий тестовий запуск цієї ракети, і досі лише один був частково успішним.

У Росії повним провалом закінчився тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат", носія ядерних боєголовок. Одразу після зльоту ракета втратила керування і впала поруч із місцем запуску.

Спершу у соцмережах поширилися відео провального запуску, зняті з кількох ракурсів. На цих кадрах видно, як після падіння ракети на тому місці спочатку відбувається потужний вибух, а потім здіймається густа хмара чорно-пурпурового диму.

При цьому повідомлялося, що інцидент відбувся поблизу міста Ясний в Оренбурзькій області неподалік від кордону з Казахстаном.

Український військово-аналітичний проект Defense Express зазначає, що такий колір диму притаманний лише деяким видам дуже токсичного палива – пари азотного тетраоксиду та несиметричного диметилгідразину, більш відомих як "аміл" та "гептил" відповідно. Таке паливо використовується у цілій низці радянських та російських ракет.

Зважаючи на те, що сам інцидент відбувся біля міста Ясний, де розташована база російських ракетних військ стратегічного призначення та один з російських космодромів, аналітики припускають, що йдеться про невдалий тестовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат".

Коли цю ракету випробовували востаннє – 21 вересня 2024 року на космодромі "Плесецк" в Архангельській області – вона вибухнула просто у пусковій шахті. Внаслідок вибуху тоді було знищено увесь випробувальний комплекс.

А оскільки росіянам треба десь продовжувати випробовувати недороблений "Сармат", який в Кремлі щорічно з 2021 року обіцяють поставити на бойове чергування, ймовірно, це вирішили робити на космодромі "Ясный", припускають аналітики. Адже там наявні пускові шахти, що підходять для цієї ракети, та інше потрібне обладнання.

"Таким чином, якщо інформація підтвердиться, то це був третій чи четвертий пуск РС-28 "Сармат", з яких лише один був успішним, як мінімум, частково", – додали в Defense Express.

Міжконтинентальна ракета РС-28 "Сармат": що треба знати

Як писав УНІАН, РС-28 "Сармат" — це російська міжконтинентальна балістична ракета (МБР) важкого класу, створена як стратегічний ракетний комплекс п’ятого покоління для заміни радянської ракети Р-36М2 "Воєвода".

Згідно з заявленими характеристиками, "Сармат" може мати дальність польоту до 18 000 кілометрів, а вантажопідйомність — до 10 тонн. Як бойове навантаження передбачено використання декількох ядерних боєголовок індивідуального наведення — за різними даними, від 10 до 15, або гіперзвукових плануючих блоків Авангард, або комбінації боєголовок і засобів протидії системам ПРО (наприклад, хибних цілей чи контрзаходів).

Однією з важливих особливостей, на які робили особливий акцент російські пропагандисти, є здатність "Сармата" змінювати траєкторію майже довільно, зокрема на стадії суборбітального обльоту через Південний полюс — це, за задумом, має ускладнити спроби перехоплення ракети або її трекінгу системами супутникової розвідки чи ПРО.

Попри амбітні заяви, експерти та зовнішні спостерігачі висловлювали серйозні сумніви щодо реальної бойової готовності "Сармата". Згідно з аналізом з відкритих джерел, у Росії виникли значні проблеми з надійністю ракети — зокрема, під час випробувань траплялися вибухи або аварійні запуски.

За оцінками деяких фахівців, на сьогодні РФ не змогла повністю відтворити технології, на яких базувалася "Воєвода", тож "Сармат" фактично є не стільки новою ефективною ракетою, скільки спробою реінженірингу — з усіма супутніми ризиками.

