Кількість нападів ведмедів на людей у Японії цього року знову стане рекордною.

У Японії ведмідь напав на чоловіка у громадській вбиральні на залізничній станції поблизу Токіо. Як пише The Guardian, це черговий випадок у рекордній хвилі нападів ведмедів на людей цієї осені.

Потерпілий, 69-річний охоронець, розповів поліції, що помітив ведмедя розміром 1-1,5 метра під час виходу з вбиральні. Ведмідь саме заглянув в середину приміщення. Чоловік впав на спину та почав і відбиватися від звіра ногами, і зрештою ведмідь утік. Чоловік отримав незначні травми правої ноги. Він добрався до найближчого поліцейського, щоб повідомити про інцидент.

За даними міністерства охорони навколишнього середовища, з початку квітня в Японії внаслідок нападів ведмедів загинуло 13 людей. А кількість нападів за цей період сягає 197. Обидві цифри є рекордними для Японії. Багато з цих інцидентів сталися в північній префектурі Акіта, а також в Івате та Фукусімі на північному сході Японії.

Кількість нападів у 2025 році вірогідно перевищить попередній річний антирекорд у 219 нападів, встановлений минулого року.

Експерти кажуть, що голодні ведмеді забираються в житлові та інші забудовані райони в пошуках їжі. Це частішає після поганих врожаїв жолудів та букових горіхів - їхньому природному середовищі існування.

Уряд направив до провінції Акіта членів сил самооборони, щоб допомогти місцевим мисливцям відловлювати та знищувати ведмедів. Озброєним поліцейським також було надано дозвіл стріляти в тварин через нестачу ліцензованих мисливців.

Як писав УНІАН, через підвищену небезпеку уряд планує ввести додаткові заходи для захисту туристів, які відвідують гарячі джерела. Там встановлять додаткові огорожі навколо відкритих купалень. Адже вже траплялися випадки, коли тварини заходили на території готелей.

Окрім того, уряд направив військових для підсилення заходів захисту. Військові допоможуть встановити відлякувальні механізми та пастки, однак відстрілювати тварин не будуть.

