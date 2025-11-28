Норвегія готова зберегти масштабну підтримку України: сигнал від впливової депутатки

За проєктом бюджету, у 2026 році Норвегія передбачає для України понад 8 млрд доларів.

Норвегія, ймовірно, продовжить надавати Україні допомогу на нинішньому рівні й після 2025 року. Як пише Bloomberg, про це заявила впливова представниця опозиції, наголошуючи: шансів на швидке завершення війни наразі немає.

За проєктом бюджету, який нині узгоджують правляча Лейбористська партія та її ліві союзники, у 2026 році Норвегія передбачає для України 85 млрд норвезьких крон (близько 8,4 млрд доларів). У парламенті існує широка підтримка українського напряму.

"Ми маємо бути готові до того, що нинішня допомога Норвегії буде довгостроковою", — сказала голова комітету парламенту з питань зовнішньої політики та оборони Іне Еріксен Серейде.

За її словами, немає жодних підстав вважати, що обсяги підтримки скоро зменшаться.

Допомога надається в межах програми "Нансен" — загалом на 2023–2030 роки закладено 205 млрд крон. Станом на зараз витрачено вже стільки, що за умови стабільного фінансування наступного року після 2026-го залишиться близько 10 млрд крон.

За словами Серейде, її партія наполягає: якщо ЄС знайде механізм гарантій і запропонує долучитися третім країнам, уряд Норвегії має це розглянути.

Політикиня не назвала конкретних можливих сум збільшення допомоги, однак підкреслила: її партія не пропонує встановлювати жодні "стелі" щодо підтримки України.

Вона також наголосила, що важливо уникати ситуації, коли тягар допомоги несуть лише північні європейські країни, і зберігати активну участь США.

Нагадаємо, що у Норвегії обговорюють пропозицію стосовно надання Україні європейського військового кредиту на суму понад 100 млрд євро. Таким чином Норвегія хоче допомогти розблокувати передачу заморожених російських активів із Бельгії на користь України. Водночас влада виключає можливість прямих виплат з суверенного фонду вартістю $2,1 трлн, найбільшого у світі, на оборону чи додаткову допомогу Україні.

За даними Кільського інституту світової економіки, Норвегія входить до п’ятірки найбільших донорів України щодо частки від власної економіки. При цьому Норвегія отримала значні прибутки від зростання експорту газу й нафти після запровадження санкцій проти РФ.

На початку листопада міністр фінансів країни Єнс Столтенберг відхилив пропозицію, згідно з якою Норвегія мала самостійно гарантувати кредит ЄС на 140 млрд євро для України. Хоча країна не є членом Євросоюзу, вона має доступ до спільного ринку через угоду про ЄЕП.

