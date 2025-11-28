У Google 'Картах' з'явилася надкорисна функція, яка збереже вашу батарею

У компанії кажуть, що вона може додати до чотирьох годин роботи пристрою під час навігації.

Додаток Google Maps отримав нову функцію, призначену для економії часу роботи батареї під час навігації. За даними Google, вона може додати до чотирьох годин роботи пристрою під час навігації.

Навігація зазвичай сильно витрачає заряд, оскільки вимагає постійної роботи GPS, доступу до інтернету та ввімкненого екрана. Режим Power Saving Mode знижує енергоспоживання за рахунок спрощеного інтерфейсу – екран показує тільки найнеобхідніші дані: наступний поворот, орієнтовний час прибуття і мінімальну карту.

Сам інтерфейс стає чорно-білим, яскравість і частота оновлення знижуються. На OLED-екранах, встановлених у Pixel 10, чорні пікселі фактично вимикаються.

Як увімкнути режим енергоощадження в Google Maps:

Відкрийте додаток Google Maps.

Натисніть на іконку вашого профілю (у правому верхньому кутку) → виберіть "Налаштування".

Перейдіть у розділ Navigation (Навігація).

У блоці Driving options (Параметри водіння) активуйте перемикач поруч із Power Saving Mode.

Почніть звичайну навігацію "за маршрутом", потім натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути дисплей - інтерфейс переключиться в енергозберігаючий режим.

Після цього на дисплеї блокування буде видно мінімалістичну карту з низьким енергоспоживанням.

На цю мить функція доступна тільки для пристроїв Google Pixel 10, але пізніше з'явиться на інших Android-смартфонах.

