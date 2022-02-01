Міжнародна спільнота непокоїться, що Росія залучить зосереджені навколо України війська для нового вторгнення.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не передавала Вашингтону відповіді на висунені Сполученими Штатами пропозиції щодо "гарантій безпеки" РФ по НАТО й Україні.

Про йшлося на брифінгу Пєскова пресі 1 лютого, цитує пропагандистське ТАСС.

"Ні, там виникла плутанина. Це були інші міркування з дещо іншої проблематики. Поки основної відповіді Російської Федерації щодо головної теми, мабуть, нинішніх днів передано не було. Поки ще ця відповідь готується, а це просто сталась плутанина", - сказав Пєсков.

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При цьому представник російського президента вважає, що Путін відреагує на відповідь США щодо "гарантіям безпеки" вже у вівторок після зустрічі з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

"Сьогодні будуть питання журналістів. Буде дивно, якщо вони залишать без уваги цю тему. Тому, можна припустити, що це так чи інакше буде сьогодні фігурувати. Але давайте дочекаємося цієї прес-конференції", - відповів Пєсков.

Як інформував УНІАН, 1 лютого низка західних ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли про те, що США отримали відповідь РФ на пропозиції щодо "гарантій безпеки" по НАТО.

Цьому передувала серія зустрічей між представниками РФ та НАТО з приводу політики членства в організації Північноатлантичного договору.

За результатами переговорів у січні члени НАТО відхилили ультиматум Кремля.

Тим часом США та ЄС працюють над інструментами впливу на РФ, яка зосередила довкола України 100-тисячне військо і, за оцінкою розвідок, може спробувати піти на новий наступ у лютому 2022 року.

Водночас російські посадовці публічно погрожують "тяжким сюжетом" для Європи у разі незадоволення їхніх "гарантій".

Володимир Путін називав вступ України до НАТО "червоними лініями", бо це, на його думку, може загрожувати нацбезпеці Росії. Хоча у ЄС та США неодноразово наголошували, що Київ не становить загрози РФ, і закликали Москву до деескалації.

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