Багато держав світу, в тому числі країни Ради Європи, США, вже висловили згоду приєднатися до ініціативи з деокупації Криму.

Українська влада працює над тим, щоб президент США Джо Байден взяв участь у міжнародному саміті «Кримської платформи», проведення якого заплановане на 23 серпня в Києві.

Читайте такожЗеленський створив оргкомітет з підготовки саміту "Кримської платформи"Про це сьогодні заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, виступаючи на заході в «Кримському домі», присвяченому Дню спротиву окупації Криму і Севастополя, повідомляє Крим.Реалії.

«Вчора президент підписав указ про створення «Кримської платформи». Ми покладаємо на це великі надії. Багато країн світу, в тому числі країни Ради Європи, США, вже висловили згоду (приєднатися). Хоча я точно не можу сказати, чи будуть вони представлені 23 серпня цього року на саміті, але є дуже великі підстави сподіватися на те, що, в тому числі, і Джо Байден 23-го числа буде тут. У всякому разі, над цією темою ми будемо дуже ретельно працювати», – сказав Джемілєв.

Він також зазначив, що вважає створення «Кримської платформи» істотним кроком на шляху до деокупації Криму.

«Питання окупованого Донбасу якоюсь мірою на базі Мінських угод обговорюється. Але тему деокупації Криму Путін взагалі обговорювати не хоче. І нахабно заявляє те, що це земля Росії, і те, що там діється, на окупованій території – це, мовляв, внутрішні справи Росії. Але з цим, зрозуміло, ні Україна, ні світова спільнота, ні в якій мірі не може погодитися, і робитимуться необхідні заходи з деокупації», – додав Джемілєв.

Офіційного підтвердження планів президента США Байдена взяти участь в саміті «Кримської платформи» поки не було.

Що таке Кримська платформа

23 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

У грудні Зеленський повідомив, що створення «Кримської платформи» вже підтримали в Європі та Північній Америці.

Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, а четвертий - рівень неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи, буде створена експертна мережа.

26 лютого Зеленський підписав указ «Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим та міста Севастополя».

Цим документом створено оргкомітет з підготовки установчого саміту «Кримської платформи».

Також президент доручив секретарю РНБО підготувати проект Стратегії деокупації та реінтеграції окупованої території АР Крим та Севастополя.

Уряду доручено розробити і затвердити Стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва