Він вважає, що таким чином у «СН» намагаються через «революційну доцільність» змінити склад Конституційного суду.

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький переконаний, що протест під будівлею КСУ 30 жовтня був організований деякими представниками партії «Слуга народу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Прямий».

Читайте такожПротест під КСУ: суд закидали фаєрами, презервативами і димовими шашками (фото, відео)

«На сьогоднішній день застосовується наступна методика, з'являється з трьох пунктів. Я не знаю, хто в цьому брав участь, але виходить це з партії «Слуга народу». Я не думаю, що це був з'їзд партії. Якийсь осередок був. І в другому пункті передбачається вулиця, яка примусить суддів піти у відставку. Таке може бути, коли триває революція, і тоді діє закон суспільства. Але згодом усі закони приводяться до конституційних норм, щоб суспільство заспокоїлося. Наразі вулиця застосовується як штучний механізм щодо вирішення проблеми навколо КСУ. Але жодної проблеми не було і немає. Відразу ж збирається мітинг біля КСУ біля 500 осіб, і радикально настроєні особи ставлять ультиматум: якщо судді КСУ не підуть у відставку, то вони почнуть пропадати», - сказав Тупицький.

Також він додав, що після мітингу в Києві відбувся тиск на суддю Петра Філюка, до якого активісти прийшли додому.

Крім того, Тупицький звинуватив представника президента в КСУ Федора Веніславського у потаканні учасникам акції: «Представник президента закликає вулицю розібратися із судом. Яка вулиця? про кого він веде мову? Про штучно створених радикалів, яким оплачують гроші, щоби вони це робили?»

Конституційний суд проти антикорупційної реформи

16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ. Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону положення щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю і про порядок її формування.

28 липня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування.

28 жовтня через рішення КСУ Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк