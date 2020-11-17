За словами заступниці гендиректора Генерального директорату з питань політики сусідства та переговорів з розширення Єврокомісії Катарини Матернової, міжнародна спільнота зацікавлена в наданні допомоги Україні.

У Європейській комісії вважають, що Україна шляхом перезавантаження судової реформи може вирішити "конституційну дилему", спричинену рішенням Конституційного суду щодо е-декларування.

Читайте такожУ Раді розповіли про роботу над законопроектами для виходу з конституційної кризи

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступниця генерального директора Генерального директорату з питань політики сусідства та переговорів з розширення Єврокомісії Катарина Матернова сказала під час виступу на онлайн-форумі коаліції "Реанімаційний пакет реформ "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса".

Вона заявила, що зараз в Україні спостерігається "конституційна дилема", оскільки було суттєво позбавлено повноважень одного із ключових суб’єктів антикорупційної інфраструктури – Національне агентство з питань запобігання корупції, створене завдяки співпраці української влади з міжнародними партнерами і за участі представників громадянського суспільства. Зокрема йдеться про декларування активів і скасування статті про покарання за недостовірне декларування.

На переконання Матернової, немає легкої відповіді, але можна спробувати знайти шлях врегулювання ситуації.

"Я вважаю, що можна знайти вихід через перезапуск судової реформи, яка враховуватиме різні її елементи", - наголосила Матернова.

За її словами, міжнародна спільнота зацікавлена в наданні допомоги Україні.

Скандальне рішення КСУ: що відомо

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону № 4288, яким пропонується припинити повноваження суддів КС з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко