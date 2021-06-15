Крім того, в МЗС зазначили, що Україна повинна продовжувати впровадження реформ.

Небажання низки країн, які не хочуть "давати сигнал" Росії, заважає Україні отримати ПДЧ в НАТО.

Така думка в програмі Свобода слова на ICTV висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Крім того, він зазначив, що Україна повинна продовжувати впровадження реформ.

"Головна перешкода до надання Україні ПДЧ саме зараз - це небажання посилати такий сигнал Російській Федерації. І завдання зараз - працювати з цими скептиками, з країнами, які все ще мають якісь штучні занепокоєння, але паралельно продовжувати шлях трансформації України в інтересах українського народу", - сказав Кулеба.

Напередодні президент США Джон Байден зазначив, що військові дії на території України не є перешкодою для вступу країни в НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дорікнув лідерам НАТО у відсутності конкретних термінів наступних кроків щодо вступу країни в Альянс.

Україна і НАТО: що варто знати

Зеленський в інтерв'ю Axios, яке в лютому вийшло на американському каналі HBO, заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО.

У лютому генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що наближення України до членства в НАТО залежить від успішної реалізації реформ. Країна повинна зміцнювати демократичні інститути, боротися з корупцією, вводити демократичний політичний контроль над ЗСУ.

У березні віце-прем`єр Ольга Стефанішина заявила, що зараз не менш як 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести в практичну площину політику ”відкритих дверей” для України.

7 червня заступник генсека НАТО Мірчі Джоане заявив, що в Альянсі поки що немає консенсусу в питанні надання Україні Плану дій для членства.

9 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже володіє всіма інструментами для потенційного приєднання до НАТО.

14 червня в комюніке глав держав і урядів 30 країн-членів НАТО, яким володіє УНІАН, за підсумками їх саміту в Брюсселі йдеться, що Україна стане членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО) за допомогою плану дій для членства (ПДЧ). Лідери НАТО зобов'язалися підтримувати реформи для наближення України до Альянсу.

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Автор: Вікторія Гордієнко