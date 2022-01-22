Раніше відключення Росії від SWIFT вважали крайнім кроком, на який ЄС піде у разі нападу РФ на Україну.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сумнівається у необхідності відключати Росію від міжнародної платіжної системи (SWIFT) у разі нападу на Україну.

Про це вона заявила в інтерв’ю німецькій Sueddeutsche Zeitung.

Вона погодилась, що ця відповідь буде найсильнішою у разі російської агресії, проте, на її переконання, не найдієвішою.

Наразі Захід вивчає ті економічні й фінансові санкції проти Кремля, які завдадуть удару по економіці РФ, але "не обернуться бумерангом".

"Канцлер і я чітко дали зрозуміти, що обговорюються будь-які засоби та заходи на випадок подальшої військової ескалації. І це стосується газопроводу "Північний потік-2", – сказала вона.

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Німеччина не планує постачати Україні зброю для захисту суверенітету від російської агресії і шукає шляхи дипломатичного врегулювання спровокованої Кремлем кризи на прикордонні у Східній Європі.

При цьому, за словами глави німецького МЗС, ФРН готова переглянути позицію щодо "Північного потоку-2", який, як вважають Україна та її європейські партнери, може стати стратегічною зброєю Путіна й вплинути на енергозалежність ЄС від РФ.

Призупинення "Північного потоку-2" є крайнім заходом пропонованих Вашингтоном обмежень проти Росії, якщо Кремль зважиться вторгнутися в Україну.

З листопада 2021 року сертифікація російського газопроводу призупинена через виявлені порушення європейського законодавства.

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