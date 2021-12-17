Саме тому наразі Україна піднімає це питання.

Україна прагне чіткості в питанні термінів вступу до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час відеозв'язку в ефірі програми "Право на владу".

"Ми давно дотримуємося позиції про те, що інтеграція і до ЄС, і до НАТО не може бути безкінечним процесом. Тому, попри на всі здобутки на обох напрямках ми хочемо мати чіткість", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що у 2022 році в Мадриді відбудеться важливий саміт НАТО, де буде визначатися курс подальшого розвитку Альянсу.

Читайте такожУ НАТО відмовилися відповідати на ключове питання України"Саме тому ми наразі ми підняли це питання. Ми розуміли, що чіткої відповіді ми не отримаємо, але це питання потрібно підіймати, і саме це ми робимо", - додав глава МЗС.

Вступ України до НАТО

У комюніке за підсумками попереднього саміту Альянсу у Брюсселі 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

Президент США Джо Байден заявляв, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до НАТО, але Україна повинна очиститися від корупції. Він наголошував, що Україна повинна відповідати певним критеріям, аби отримати ПДЧ. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни НАТО у 2022 році надати Україні ПДЧ.

1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України до НАТО. 16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не піде на поступки Росії у питанні наближення України до членства. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

16 грудня Кулеба розповів про зустріч президента Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої обговорювалися стратегії євроатлантичної інтеграції і питання, пов'язані зі зміцненням Збройних сил України.

Автор: Леся Лещенко