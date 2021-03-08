Мендель заявила, що Порошенко і Медведчук працюють на поділ країни.

Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель обрушилася з критикою на його попередника Петра Порошенка, заявивши, що він не робить нічого корисного для України.

Про це вона сказала в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман, пише видання "Гордон".

Порошенко, за її словами, займається виключно звинуваченнями.

"Петро Олексійович тільки тим і займається, що звинувачує... Я поки не бачу, щоб він робив щось корисне для держави, але звинувачувати - це, звичайно, його", – сказала Мендель.

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Характеризуючи п'ятого президента, Мендель сказала наступне:

"Підлий, користується дуже брудними інструментами, небезпечний", - сказала Мендель.

Вона також заявила, що Порошенко і кум Путіна - нардеп Віктор Медведчук - ідентичні, працюючи на поділ країни.

"Якщо чесно, як комунікаційник ще за правління Петра Порошенка я помітила дуже багато схожих тенденцій. Вони діють однаковими способами, вони ніяк не впливають на єдність країни, не допомагають повернути наші окуповані території, не допомагають рухатися до миру і відновлювати українську економіку. Можливо, гірше Медведчук. Може, тому, що, як мені здається, він сильніший", - відповіла прес-секретар Зеленського. Вона висловила переконання, що у Порошенка немає шансів знову стати президентом України.

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При цьому Мендель не відповіла на питання, чи правда, що на початку президентства Порошенко намагався налагодити відносини з Зеленським. "Я не знаю, можливо", - сказала вона.

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Автор: УНІАН