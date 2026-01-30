РФ може хотіти призупинити війну, але не має, що продати своїм людям, – Зеленський

Натомість Україна хоче закінчити цю війну, заявив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Росії може бути бажання призупинити бойові дії, однак шукає, що можна було би продати своєму народу як перемогу.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає "Українська правда".

"Я не вважаю, що Росія хоче закінчити війну. Багато доказів іншого. Я просто думаю про те, що іноді є такі моменти, коли вони хотіли б призупинити війну та шукають як це продати в своїй державі як начебто перемогу. На мій погляд, відбувається саме цей процес", – сказав Зеленський.

Відео дня

Він додав, що росіяни вважають, що хоч ситуація в їхніх економіці і "вкрай негативна", однак вони не вважають її патовою.

""Вони розуміють, що у них є певний запас, тому що є і гроші, і відповідні контракти. Але санкційний тиск зберігається і є результати щодо цього, і будуть ще більше", – додав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна хоче закічнити війну. Водночас він заявив, що Путін, який почав цю війну, не зміг досягти тих результатів, які ставив.

"Він не має цього досягнення. Тому і тиснуть зараз, щоб ми вийшли з Донбасу. Бо якщо ти вийдеш з Донбасу, – це буде єдине, що він скаже: "Це була наша головна мета, ось Донбас наш, наша перемога". Це проблемне питання, тому що це єдине, за що вони чіпляються в цьому пропагандистському "продажі" для своєї аудиторії", – підсумував Зеленський.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч між Україною та РФ наврядчи відбудеться цієї неділі, як планувалося раніше. За його словами, причиною є конфлікт між США та Іраном у регіоні.

Крім того, президент відреагував на пропозицію Кремля провести зустріч лідерів РФ та України у Москві. Він заявив, що це неможливо, і запросив Путіна на прямі переговори до Києва.

Вас також можуть зацікавити новини: