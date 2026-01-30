Перемовини між Україною та РФ наврядчи відбудуться в неділю, – Зеленський

Причина в конфлікті між США та Іраном.

Тристороння зустріч між Україною, РФ та США, запланована на неділю, 1 лютого, наврядчи відбудеться в цей день. Про це під час розмови з журналістами заявив президент Володимир Зеленський.

"Я не знаю, коли буде наступна зустріч. Повинна була бути в неділю. Домовились, що зустріч буде в Абу-Дабі. Але може бути змінена дата або місце. Тому що, на наш погляд, щось відбувається в ситуації з Америкою та Іраном. І ці речі, напевно, можуть повпливати на дату", – заявив Зеленський.

Він також наголосив, що важливо, аби в складі делегацій, які беруть участь у перемовинах, не було змін, оскільки це може вплинути на ефективність роботи.

"Для нас дуже потрібно, щоб всі були на зустрічі, з ким домовлялись, тому що всі очікують фідбек", – підкреслив президент.

Складні питання переговорів

Зеленський зазначив, що найскладнішими у переговорах з РФ лишаються два питання – Донецької області та контролю над ЗАЕС. За його словами, Україна готова до компромісів, які ведуть до реального закінчення війни. Однак вони не можуть бути пов'язані зі зміною територіальної цілісності України.

"Американська сторона розуміє це і говорить, що є компромісне рішення щодо вільної економічної зони. Питання контролю тієї чи іншої території, навіть вільної економічної зони, має бути також справедливим. А саме: контроль Україною тих територій, які ми контролюємо. Це наше бачення, про яке було і в Абу-Дабі наголошено вперше в тристоронньому форматі", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що "найменш проблемним" варіантом для України у цьому питанні зараз може бути формула – "стоїмо, де стоїмо". Водночас президент додав, що будь-які остаточні рішення у перемовинах, будуть ухвалюватись лише на рівні лідерів.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що на переговорах між Україною та РФ ключовою розбіжністю лишається питання Донецької області. За його словами, вирішення цього питання буде надзвичайно важким.

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи зустріч в Абу-Дабі, заявив, що під час перемовин не було псевдоісторичних лекцій від представників Кремля, а розмови були дуже фокусовані. Також він відзначив якісну зміну складу російської делегації.

