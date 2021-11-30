Джерела телеканалу вважають нову справу багатообіцяючою.

Нідерланди готують нову судову процедуру проти Росії за збиття пасажирського лайнера над Донбасом рейсу MH17.

Про це повідомляє RTL News.

Джерела телеканалу вважають нову справу багатообіцяючою. Нідерланди хочуть довести, що Росія порушила Чиказьку конвенцію, у якій наголошується на відповідальності країн щодо забезпечення безпеки цивільної авіації.

Одна зі статтей конвенції вказує, що "кожна держава має утримуватися від застосування зброї проти цивільних літаків" і "що життя людей на борту" не має піддаватися небезпеці.

Читайте також"Побігли попереду НАТО": Лукашенко звинуватив Україну у "маневрах та провокаціях" на кордоніЯкщо Міжнародна організація цивільної авіації ICAO доведе винуватість Росії, це посилить тиск на Москву або стане підставою для іншого судового процесу.

Крок нового Кабінету міністрів країни може бути ухвалений у партнерстві з Австралією.

Збиття рейсу MH-17 бойовика над Донбасом

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 людей) - громадяни Нідерландів.

Міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними у трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гиркин (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубінський (позивний "Похмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Кріт"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

7 вересня 2019 року Україна передала Росії Цемаха згідно з умовами обміну полоненими. Пізніше стало відомо, що він повернувся до "ДНР".

Прокуратура Нідерландів надіслала запит на тимчасовий арешт Цемаха до компетентних російських органів з метою екстрадиції.

11 вересня Нідерланди перекваліфікували Цемаха з ключового свідка у справі MH17 на підозрюваного.

2 грудня прокуратура Нідерландів заявила, що Росія навмисно проігнорувала запит про екстрадицію і дозволила Цемаху залишити територію Росії.

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Автор: Яна Ставська