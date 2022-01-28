За його словами, російські війська, які прибувають на навчання до Білорусі, за своїм складом наразі більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударну групу.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає жодних спроб атакувати Україну мігрантами чи інших подібних загроз з боку Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

"Разом з колегами з Міністерства внутрішніх справ, прикордонниками, Службою безпеки України ми уважно спостерігаємо за північним напрямком. На сьогодні немає жодних спроб атакувати Україну мігрантами чи інших подібних загроз", - зазначив міністр.

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За його словами, російські війська, які прибувають на навчання до Білорусі, за своїм складом наразі більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударну групу.

На думку Резнікова, вони представляють більшу загрозу Мінську, ніж Україні.

"Жодних загроз Білорусі з боку України не існує в принципі. Це нонсенс. У нас дуже теплі почуття до білоруського народу, і будь-які силові дії проти білорусів суперечать інтересам України. Хочу, щоб у Мінську це теж почули", - наголосив очільник МОУ.

Як повідомляв УНІАН, з кінця травня 2021 року Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів з кризових регіонів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій проти Білорусі.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що білоруські силовики піддавали мігрантів тортурам, били, тримали без їжі та нацьковували на них собак.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва, Латвія, Польща та Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів в якості зброї в гібридній війні проти ЄС. Щоб запобігти напливу нелегалів, балтійські держави і Польща значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема, країни встановлюють загородження з колючого дроту та вживають інших заходів.

Україна 23 листопада 2021 року розпочала спеціальну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою запобігання міграційній кризі. На цій ділянці кордону встановлять загородження з колючого дроту, її патрулюють зі спеціально обладнаних гвинтокрилів Airbus.

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