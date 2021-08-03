1 серпня 2021 року детективи НАБУ надіслали до СБУ та ОГП вимогу про негайне доставлення екс-судді до Національного бюро.

У Національному антикорупційному бюро України зробили заяву щодо приховування співробітниками СБУ інформації про місцеперебування екс-судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ у Facebook.

В антикорупційному бюро приховування СБУ підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди Чауса назвали "фактичним сприянням в ухиленні від кримінального судочинства". Крім того, в НАБУ вважають, що такі дії Служби безпеки можуть "містити ознаки злочину у вигляді перевищення службових повноважень".

Читайте такожЗеленський не зустрічався з екс-суддею Чаусом – речник"КПК України передбачає, що у випадку виявлення розшукуваної особи її мають передати уповноваженому представнику органу досудового розслідування. Натомість маємо ситуацію фактичного переховування підозрюваного співробітниками СБУ та ігнорування процесуального закону", - зазначили в Національному антикорупційному бюро.

1 серпня 2021 року детективи НАБУ надіслали до СБУ та ОГП вимогу про негайне доставлення екс-судді до Національного бюро.

"2 серпня 2021 року у зв’язку із тим, що СБУ не забезпечило явку екс-судді до НАБУ, було надіслано повторну вимогу із повістками про виклик підозрюваного", - йдеться у повідомленні.

"Вчергове закликаємо СБУ дотримуватись вимог законодавства і доставити підозрюваного екс-суддю уповноваженим детективам та до ВАКС о 14:00 4 серпня 2021 року для розгляду питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - заявили в НАБУ.

Затримання Чауса: що відомо

31 червня в СБУ заявили, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби.

Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані, щодо його викрадення і позбавлення волі. У зв'язку з цим щодо Чауса "вжито заходів для гарантування його безпеки".

Водночас ряд ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному з сіл Вінницької області після дзвінка одного з місцевих жителів. Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особу і повідомив, що був викрадений невідомими.

За словами журналіста Юрія Бутусова, згодом співробітники СБУ "відбили Чауса у поліції" і "вивезли в невідомому напрямку".

Своєю чергою НАБУ наполягає на передачі їм Чауса, обвинувачуваного у корупції.

Довідка УНІАН. 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України і переховувався у Молдові.

Пізніше його затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня комісія з проблем громадян та надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

17 травня в Telegram-каналі з'явилося відео, на якому екс-суддя Чаус заявив про намір повернутися в Україну і спростував інформацію про його викрадення.

Адвокат і сім'я Чауса припустили, що він сказав це під тиском.

Автор: Ольга Робейко