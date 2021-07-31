СБУ з травня 2021 року здійснює досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон.

У Службі безпеки України заявили, що не викрадали колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, а діяли в межах закону та своїх повноважень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, СБУ з травня 2021 року здійснює досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон.

"У своїх діях Служба безпеки України виходить з того, що згідно з Конституцією України життя людини є найвищою цінністю. І співробітники СБУ виконували свої посадові обов’язки в рамках розслідування відповідного кримінального провадження. Будь-які спроби представити суспільству інформацію в іншому ключі є звичайними маніпуляціями", - йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли, що вчора на гарячу лінію СБУ звернулася особа, яка повідомила, що до однієї з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників СБУ.

Читайте такожВ СБУ адвокату Чауса заявили, що офіційно екс-судді у них немаєЗазначається, що згодом слідчі СБУ отримали від Чауса дані, які свідчать про його "викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій".

"У зв’язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для забезпечення його безпеки. Зважаючи на його фізичний і моральний стан після тривалого позбавлення волі, наразі йому надається необхідна медична допомога. Про це окремо поінформовано дружину пана Чауса, слідчі СБУ знаходяться в постійному контакті з його родичами", - додали у СБУ.

Наголошується, що СБУ вживає необхідних заходів для встановлення всіх обставин викрадення Чауса, позбавлення його волі та встановлення осіб, які це скоїли.

"Служба безпеки України не "викрадала" колишнього суддю Дніпровського районного суду м. Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень", - підсумували у відомстві.

Затримання Чауса: що відомо

30 липня низка ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному із сіл на Вінниччині після дзвінка одного з місцевих мешканців.

Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особистість та повідомив, що був викрадений невідомими.

За словами журналіста Юрія Бутусова, згодом співробітники СБУ "відбили Чауса" у поліції й "вивезли в невідомому напрямку".

Після цього у Національному антикорупційному бюро повідомили, що правоохоронці, які затримали Чауса, на зв'язок із детективами не виходили.

У НАБУ закликали передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам бюро.

Як повідомив УНІАН речник СБУ Артем Дехтяренко, наразі у відомстві "готують офіційну позицію" з цього приводу.

Читайте такожВ СБУ прокоментували чутки про штурм будівлі співробітниками НАБУ: "працюємо у штатному режимі"Справа проти Чауса

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші у скляній банці.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді і притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. Його було оголошено в розшук. Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня Комісія з проблем громадян і надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

17 травня у Telegram-каналі з’явилося відео, на якому екс-суддя Чаус заявив про намір повернутися в Україну і спростував інформацію про його викрадення.

Адвокат і сім'я Чауса припустили, що він сказав це під тиском.

Автор: Антоніна Доломанжи