У Білому домі назвали неправдивими повідомлення про те, що США чинять тиск на Україну, щоб вона надала "певний рівень" автономії окупованим територіям на сході.

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер прокоментував публікацію Associated Press про те, що Сполучені Штати запропонують Україні надати територіям на сході країни, які зараз контролюють російські гібридні сили, "певний рівень" автономії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Я також читав цей матеріал, але я не чув офіційно чи публічно нічого подібного від будь-кого з адміністрації Байдена. Думаю, це відображає розбіжності в Мінських угодах. Принцип у переговорах має залишатися – нічого про Україну без України, ми маємо консультуватися з Україною про те, як Україна бачить врегулювання конфлікту та на цій основі вести переговори з Росією. Ми не повинні тиснути на Україну, щоб не винагороджувати Росію за її агресію", – зазначив Волкер в коментарі проєкту Радіо Свобода "Донбас.Реалії".

Водночас, на його думку, завершенню війни сприятиме посилення тиску на Росію.

Читайте такожВашингтон введе досі небачені санкції у разі вторгнення РФ - Харріс"Все залежить від позиції Путіна. Він розпочав війну, він може її зупинити. Чому він має зупинити війну? Думаю, якщо він відчує більше тиску США та Європи у вигляді санкцій, у вигляді військової допомоги Україні, дипломатичного тиску, публічного викриття того, що Росія робить в Україні. Думаю, це може вплинути на розрахунки Путіна та буде стимулом закінчити війну", – додав Волкер.

У Білому домі назвали неправдивими повідомлення про те, що США чинять тиск на Україну, щоб вона надала "певний рівень" автономії окупованим територіям на сході. Спростували інформацію, наведену в матеріалі Associated Press, і в Офісі президента України.

Можлива ескалація на кордоні

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.