В Альянсі заявляють, що якщо РФ здійснить конкретні кроки для зниження напруженості, то будуть готові працювати над посиленням заходів із зміцнення довіри.

В Організації Північноатлантичної ради (НАТО) запрошують Російську Федерацію обговорити не лише її пропозиції, а й дії в Європі на засіданні Ради НАТО-Росія у найближчому майбутньому.

Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНІАН сказав посадовець з НАТО з штаб-квартири Альянсу у Брюсселі.

"Ми готові до змістовного діалогу з Росією. Ми повторюємо наше давно озвучене запрошення Росії для проведення зустрічі в рамках Ради НАТО-Росія у найближчому майбутньому. Ми бачили російські пропозиції, і усі 30 країн-членів НАТО узгодили спільну заяву 16 грудня, у якій щодо них сказано: Нам відомі останні пропозиції Росії щодо європейської безпеки. Ми чітко розуміємо, що будь-який діалог з Росією мав би відбуватися на обопільній основі, враховувати стурбованість НАТО у зв'язку з діями Росії, ґрунтуватись на основних принципах і фундаментальних документах європейської безпеки і проходити у консультаціях з європейськими партнерами НАТО. Якщо Росія здійснить конкретні кроки для зниження напруженості, ми готові працювати над посиленням заходів зміцнення довіри. ОБСЄ теж є належним форумом", - наголосив представник Альянсу.

Читайте такожЗеленський провів розмову з Джонсоном: про що говорилиВін зазначив, що таку позицію поділяє і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який озвучив її сьогодні на прес-конференції з прем'єр-міністром Болгарії.

"Ми продовжуємо нашу міцну політичну і практичну підтримку для України і ми продовжимо наші консультації. Президент Зеленський відвідав НАТО 16 грудня для переговорів, і помічниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід теж поінформувала (Північноатланчтичну раду) про її останні зустрічі у Києві і Москві. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією дуже уважно і закликаємо Росію до деескалації і зниження напруження", - наголосив посадовець Альянсу.

Росія не хоче бачити Україну та інші пострадянські країни у НАТО

Російська Федерація пропонує Організації Північноатлантичного договору (НАТО) відмовитися від прийняття України до Альянсу і відмовитися "від ведення будь-якої військової діяльності на території України".

16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не піде на поступки Росії в питанні наближення України до членства в Альянсі. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

Раніше Столтенберг підкреслив, що Росія не має права вето на членство України в Альянсі.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Джо Байден під час переговорів з Володимиром Путіним, які відбулися 7 грудня, відмовився йти на поступки в питанні перспектив вступу України в НАТО.

У заяві Північноатлантичної ради НАТО від 16 грудня сказано, що Альянс підтримує територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів і закликає Росію вивести її сили з України відповідно до міжнародних зобов'язань і обіцянок. "Ми підтримуємо право всіх країн приймати рішення щодо їх майбутнього і зарубіжної політики вільно від зовнішнього втручання. Відносини НАТО з Україною - це справа тільки України і 30 країн-членів НАТО", - наголошується в заяві.

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Автор: Віталій Саєнко