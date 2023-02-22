Угоду нардепа за слідством має затвердити суд.

Народний депутат Олександр Трухін визнав свою провину у справі щодо пропозиції хабаря поліцейському та пішов на угоду зі слідством.

Як повідомляє "Українська правда", про це під час засідання Вищого антикорупційного суду у справі сповістив прокурор.

"Я хочу повідомити суд і інших учасників судового засідання, що була надіслана угода про визнання винуватості, яка підписана між мною... та обвинуваченим Трухіним. … Ми дійшли згоди, що дійсно ця угода буде відповідати суспільному інтересу, зважаючи на те, що Трухін, як народний депутат за час війни не втік, не вживав якихось антиукраїнських заходів, а навпаки займав проукраїнську позицію. Він багато надавав документів, де він брав участь в яких заходах на міжнародному рівні", – сказав прокурор.

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Трухін і САП підписали угоду 17 лютого. За її умовами, нардеп має переказати 6 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ, зокрема, на проєкт United24 та "Армія дронів", сплатити штраф у розмірі 68 тисяч гривень (максимальний, який йому можуть призначити за інкримінованою статтею). Крім цього, майже 50 тисяч гривень застави, яку депутат вносив під час слідства, теж перерахують на ЗСУ.

Угода жодним чином не стосується участі нардепа в самій аварії, тільки того факту, що він пропонував поліції хабар, аби найскоріше залишити місце ДТП. Цей факт Трухін підтвердив під час укладання угоди.

Угоду обвинуваченого зі слідством має затвердити суд, оцінивши, чи відповідає вона інтересам суспільства. Якщо суд затвердить її, із набуттям вироком чинності, Трухін втратить мандат нардепа.

Аварія з Трухіним - що відомо

23 серпня 2021 року на трасі з Полтави до Києва сталася аварія за участю Олександра Трухіна (на той час нардепа від "Слуги народу"), під час якої постраждали шестеро людей.

ЗМІ повідомляли, що Трухін був напідпитку і саме він спровокував ДТП, нардеп стверджував, що не був п'яний.

На початку лютого 2022 року видання "Українська правда" оприлюднило відео з камери патрульного поліцейського, який працював на місці аварії. На відео нардеп просить поліцейського дозволити йому "тихенько піти", та обіцяє "віддячити" за це.

Незабаром стало відомо, що нардеп є спеціальним суб’єктом кримінального провадження, що належить до підслідності Держбюро розслідувань.

2 лютого Трухіна виключили зі "Слуги народу". Про позбавлення мандату на той момент не йшлося - голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк наголошувала, що законодавчих підстав для цього немає. Вона наголошувала, "розраховує на його совість" у цьому питанні.

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