Зеленський звільнив керівника Кіровоградщини Андрія Назаренка / фото kr-admin.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

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"Звільнити Назаренка Андрія Валерійовича з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в документі.

Іншим указом №164/2021 Зеленський доручив тимчасове виконання обов’язків голови Кіровоградської ОДА першому заступнику голови ОДА Валерію Жалдаку.

Призначення голови Кіровоградської ОДА

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Автор: Інна Андаліцька