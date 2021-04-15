Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА: хто буде замість нього

Тимчасове виконання обов’язків покладено на першого заступника голови Кіровоградської ОДА Жалдака.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter