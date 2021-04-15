Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.
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"Звільнити Назаренка Андрія Валерійовича з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в документі.
Іншим указом №164/2021 Зеленський доручив тимчасове виконання обов’язків голови Кіровоградської ОДА першому заступнику голови ОДА Валерію Жалдаку.
Призначення голови Кіровоградської ОДА
- У червні 2020 року президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА: очільника області спіймали на хабарі у майже 2 млн грн.
- Наступника Балоня - Андрія Назаренка - було призначено головою Кіровоградської ОДА у серпні.
- 14 квітня 2021 року Кабінет міністрів погодив звільнення Назаренка з посади.
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