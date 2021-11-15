Він зазначив, що в РНБО вже обговорили різні сценарії щодо реакції України на міграційну кризу, яка зараз виникла на кордоні з Польщею.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, чи планує Україна дати мігрантам, які знаходяться на кордоні Білорусі й Польщі, прихисток. Виявилося, що це питання не обговорювалося ні на Раді нацбезпеки та оборони, ні з високопосадовцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Стефанчук сказав на брифінгу.

Він зазначив, що політики обговорювали дуже багато тем, серед яких була й велика кількість сценаріїв щодо реакції України на кризу з мігрантами. За його словами, це обговорювалося на РНБО, але така тема нині знаходиться "під грифом таємно", тому Стефанчук не може розповсюджувати подробиці.

"Що стосується пропозиції забрати мігрантів в Україну, то таке питання не обговорювалося ні на РНБО, ні на інших зустрічах, ні з прем’єр-міністром, ні з іншими керівниками держави", - підкреслив він.

Стефанчук висловив свою точку зору, що можливе бажання України прихистити мігрантів виглядало б заледве правильним.

Читайте такожЄ загрози: Україна не вважає Білорусь безпечною країноюНагадаємо, 14 листопада у Луцьку за дорученням президента України Володимира Зеленського відбулася нарада з керівниками міністерств і відомств, правоохоронних органів і військових формувань, головами Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської обласних державних адміністрацій. На ній говорили щодо додаткових заходів із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону.

На Годині запитань до уряду, яка відбудеться 19 листопада, Верховна Рада України заслухає питання щодо ситуації на українсько-білоруському кордоні. Йтиметься про стан охорони кордону та протидію потенційній загрозі в ситуації з нелегальними мігрантами.

Ситуація з мігрантами - довідка УНІАН

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Читайте такожУкраїна укріплює кордон з Білоруссю на тлі штучної міграційної кризи - КулебаОсобливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні. Європейський Союз звинувачує білоруського правителя у тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом намагатися переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів.

Автор: Надя Пришляк