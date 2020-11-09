Україна очікує від Австралії включення до її системи преференційноі торгівлі.

В Україну прибув новопризначений посол Австралії Брюс Едвардс.

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Як повідомив в Facebook заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін, він прийняв копії вірчих грамот від нового посла.

"Новопризначений посол вже не вперше в Україні, тому добре поінформований про російську агресію. Позиція уряду Австралії є більш ніж чіткою - жодного зняття/послаблення санкцій проти РФ до відновлення суверенітету України в Криму та на сході України. Домовились активно координувати зусилля з питань МН17", - заявив Єнін.

Також дипломати узгодили шляхи активізації двосторонніх торговельно-економічних відносин.

"Нещодавно Україна скасувала візові вимоги для Австралії. Наступним кроком має стати включення Австралією України до своєї системи преференційноі торгівлі (окремі представники великого бізнесу в Україні є дуже зацікавленими в цьому)", - наголосив Єнін.

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Автор: Віталій Саєнко