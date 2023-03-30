Церква не має жодного стосунку до світського шлюбу, зазначила нардеп.

Проект закону про реєстрацію одностатевого партнерства не відкликатимуть з Верховної Ради через позицію Православної церкви України.

Церква не має ніякого стосунку до світського шлюбу, розповіла ініціатор відповідного законопроекту - нардеп Інна Совсун, "Укрінформу". "Щодо питання, чи планую я відкликати законопроект через реакцію Синоду ПЦУ, відповідь очевидна - ні", - заявила нардеп.

Політик підкреслила, що більшість громадян України за те, щоб у нашій державі узаконили одностатеві партнерства. На її думку, тому ПЦУ свою позицію доведеться змінювати.

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"…Церква могла б мати думку щодо вінчання. До світського шлюбу церква не має жодного стосунку. А в законопроекті йдеться навіть не про шлюб, він про реєстровані партнерства", - зазначила Совсун.

Одностатеві партнерства в Україні хочуть легалізувати - що треба знати

7 березня у Верховну Раду на реєстрацію подали проект закону про запровадження в Україні інституту реєстрованих партнерств (№9103). Пізніше документ було зареєстровано.

28 березня члени синоду ПЦУ ухвалили заяву, у якій назвали законопроект про інститут реєстрованого партнерства неприйнятним, оскільки він нібито становить загрозу для суспільної моралі.

Нагадаємо, Національний демократичний інститут (NDI) провів опитування та з'ясував, що 56% наших співвітчизників погоджуються чи радше погоджуються з тим, що ЛГБТ-люди мають мати право на цивільне партнерство.

Варто зазначити, що Україна хоче стати членом Європейського союзу, і для цього нашій державі потрібно провести низку реформ, зокрема, захистити права представників ЛГБТ-спільноти.

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