Дипломати засудили воєнне нарощення Росії у Криму і закликають її припинити окупацію українського півострова.

Дипломати 19 країн закликають Російську Федерацію допустити в окупований Крим представників ООН, Організації з безпеки і співробітництва в Європі та Ради Європи для моніторингу ситуації з правами людини.

Як повідомляє постійне представництво України при ООН у Twitter, про це йдеться у спільній заяві дипломатів з Австралії, Бельгії, Болгарії, Канади, Чехії, Естонії, Франції, Грузії, Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Словаччини, України, Великої Британії і США.

Представники цих країн заявили, що Росія сьогодні провела неформальну зустріч щодо окупованого Криму з метою спотворення реальності щодо ситуації на півострові і відстоювання інтересів російської окупації.

"Якщо Росія дійсно зацікавлена у підвищенні розуміння щодо ситуації у Криму, вона могла би забезпечити негайний і безперешкодний доступ до Криму дипломатичним представникам ООН, ОБСЄ і Ради Європи, а також гуманітарному персоналу, міжнародним спостережним місіям з прав людини та неурядовим організаціям з прав людини", - наголошується у заяві.

Вони закликали Росію негайно припинити окупацію і порушення права людини, звільнити усіх українських бранців, яких вона незаконно утримує, зупинити агресивні дії в Україні, поважати міжнародні зобов'язання та виконати Мінські угоди.

"Ми засуджуємо порушення прав людини Росією і воєнне нарощування на півострові. Ми рішуче відхиляємо спробу анексії Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Дії Росії викликають глибоку стурбованість і є несумісними з міжнародним правом, в тому числі зі Статутом ООН і суперечать Гельсінському заключному акту", - додали автори заяви.

Кримська платформа: яка позиція інших країн

12 березня відбулося неформальне онлайн-засідання ООН за формулою "Арріа" на тему "Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України". Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав усі країни - члени ООН долучитися до ініціативи "Кримська платформа з деокупації півострова".

У Німеччині закликали Росію повернути Крим Україні.

У Канаді заявили, що продовжать тиск на Росію, поки вона не відновить повагу до суверенітету і територіальної цілісності України.

США підтримали ініціативу "Кримська платформа".

Франція закликала РФ припинити свавільну політику переслідування опонентів окупації Криму.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко