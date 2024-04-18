Кулеба і Блінкен наголосили на нагальній необхідності ухвалення Конгресом США додаткового пакету допомоги для України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили спільні глобальні зусилля з надання Україні більшої кількості зенітних ракетних комплексів Patriot.

Як повідомляє прес-служба МЗС, Кулеба провів зустріч з Блінкеном на полях міністерського саміту G7 на Капрі. Кулеба висловив вдячність американським партнерам за надану допомогу, зокрема, що стосується нещодавніх рішень про виділення додаткових систем Patriot від партнерів.

"Роль США у питанні забезпечення України системами протиповітряної оборони є неоціненною, але російський повітряний терор важливо зупинити якомога швидше", - зазначив міністр.

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У цьому зв'язку, сторони детально обговорили спільні глобальні зусилля, спрямовані на те, щоб якомога швидше надати Україні більше систем протиповітряної оборони "Петріот" та ракет до них.

Крім того, Кулеба і Блінкен наголосили на нагальній необхідності ухвалення Конгресом США додаткового пакету допомоги для України. Відзначається, що це стане сигналом сили та впевненості, що дозволить Україні врятувати життя та покращити ситуацію на полі бою.

"Жодна інша країна в світі не може рівноцінно протистояти РФ з огляду на її ресурси, політичний вплив та воєнний потенціал, але я переконаний Україна за підтримки своїх надійних друзів, таких як Сполучені Штати, зможе й надалі стримувати такого великого агресора", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що на полях міністерського саміту продовжується робота над тим, щоби союзники надали Україні якнайшвидше системи ППО Patriot. Кулеба підкреслив, що ключовим елементом у цьому питанні є послідовні та регулярні постачання засобів ППО.

"Надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема американських Patriot - це не тільки про людські життя та захист інфраструктури, це про безпеку у всьому світі", - зазначив міністр.

"Петріоти" для України

Раніше Кулеба заявив, що міжнародні партнери України не надають достатньої кількості систем протиповітряної оборони для захисту від російських ракетних атак, хоча вони мають в наявності у своїх арсеналах понад 100 систем Patriot. Глава МЗС говорив, що партнери України не виявляли готовності поділитися навіть п'ятьма або сімома такими системами, а це є мінімальною кількістю, потрібною Україні для забезпечення значного додаткового захисту.

Водночас, 4 квітня, Кулеба після зустрічі з Блінкеном у Брюсселі повідомив, що Сполучені Штати Америки негайно вживають заходів на заклик України надати додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.

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