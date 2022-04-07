Україна пообіцяла, що майбутні гарантії безпеки не будуть поширюватися на Крим, але в новому варіанті договору цей пункт відсутній.

Судячи з усього, російська сторона вирішила йти на загострення. Так, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в представленому в середу Україною новому проєкті угоди з РФ "є суттєвий відступ від пропозицій, зроблених в Стамбулі".

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

За словами Лаврова, Україна пообіцяла, що майбутні гарантії безпеки буцімто не будуть поширюватися на Крим і Севастополь, але в новому варіанті договору цей пункт відсутній.

Крім того, Україна пропонує обговорювати питання Криму і Донбасу на зустрічі лідерів двох країн, а цей задум "неприйнятний", заявив глава МЗС Росії.

Щоправда, водночас політик зауважив, що Росія продовжить переговори з Україною, "просуваючи свій проєкт угоди, попри провокації".

Переговори Україна – РФ у Стамбулі

29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ. В ході зустрічі українська делегація запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

1 квітня Лавров заявив, що Росія готує реакцію на пропозиції України щодо мирного договору. Глава російського МЗС стверджував, що бачить "рух вперед" в переговорах, в тому числі що стосується нейтрального статусу України.

2 квітня глава української переговорної делегації Давид Арахамія заявив, що Росія прийняла запропонований Україною в Стамбулі проєкт за мирним договором в усній формі – за винятком питання Криму.

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