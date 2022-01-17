Об 11:00 суд почне обирати запобіжний захід п’ятому президентові України Петрові Порошенку.

У Києві на вулиці Володимирській, 15 біля Печерського районного суду почали збиратися прихильники Петра Порошенка.

Про це повідомляє видання LB.ua.

Наразі будівлю суду посилено охороняють правоохоронці. Навпроти стоїть кілька автозаків.

Відомо, що об 11:00 суд почне обирати запобіжний захід п’ятому президентові України Петрові Порошенку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні колишній президент України, народний депутат від "Європейської солідарності" Петро Порошенко прибув в аеропорт "Київ" (Жуляни).

Підозра Порошенка в держзраді

Наприкінці 2021 року стало відомо, що Петру Порошенку відправили поштою підозру у державній зраді. Сам Порошенко зараз перебуває за кордоном.

Тоді ж п'ятий президент записав відеозвернення, в якому заявив, що повернеться в Україну в січні. У ролику Порошенко розповів, що перебував у Варшаві, де заплановані зустрічі з польськими та європейськими політиками, і має намір повернутися в Україну "за власним графіком".

Раніше в ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка. Майно, на яке суд вирішив накласти арешт, включає квартири у Вінниці та Києві, маєток у Козині, земельні ділянки, а також акції приватних компаній. Відомо, що свої найцінніші бізнес-активи, в тому числі й кондитерську корпорацію Roshen, екс-президент завчасно переписав на старшого сина.

Адвокати Порошенка нещодавно заявили, що Офіс генпрокурора і суд приховують від громадськості існування постанови про затримання їх підзахисного для його доставки до суду.