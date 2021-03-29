Понад 70% кажуть, що в Україні немає реальної політичної еліти.

Майже 80% українців вважають, що не можуть вплинути на події в країні.

Такі результати національного опитування оприлюднив Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва".

Так, 83,6% респондентів вважають, що думка громадян не має значення для влади, а 79,9% - переконані, що не можуть вплинути на події в країні. 84,9% опитаних погоджуються з тим, що, коли людина досягає вищих ешелонів влади, то починає використовувати свій статус для особистого збагачення. Що стосується політичного вибору, 72% респондентів вважають, що в Україні немає реальної політичної еліти, тоді як 67,8% хочуть бачити при владі сильного лідера.

87,2% опитаних погоджуються, що люди, які при владі, не дбають про населення.

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Попри стійкі патерналістські переконання, українці прагнуть до більшої свободи та верховенства права. 60% респондентів не готові жертвувати свободою заради більшої безпеки та добробуту. 47,8% погоджуються з тим, що українці повинні дотримуватися правил і законів навіть у найскладніших ситуаціях.

З-поміж опитаних 25,5% погоджуються, що доходи мають бути рівними, на думку 54% респондентів різниця в доходах необхідна для стимулювання особистих зусиль.

Половина респондентів (52,7%) погоджуються, що успіх більше залежить від удачі та зв’язків, аніж від важкої роботи. 51,8% вважають, що одні люди можуть стати багатшими лише за рахунок інших. Протилежну думку мають 42,1%, які впевнені, що суспільного багатства з часом може вистачити на всіх.

Також виявилось, що половина респондентів (50,5%) погоджуються з тим, що іншим людям не можна довіряти. Думку про те, що кожен повинен піклуватися про спільні інтереси, поділяють лише 32,8% українців, а 62,2% - переконані, що на першому місці мають бути саме особисті інтереси.

Як проводилося опитування

Польовий етап загальнонаціонального опитування щодо громадського залучення проводився компанією Info Sapiens у грудні 2020 - січні 2021 року. Методом інтерв’ю було опитано 2040 осіб на всій території України, за винятком Криму та непідконтрольних регіонів Донецької та Луганської областей. Похибка вибірки становить 2,2%.

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Автор: Інна Андаліцька