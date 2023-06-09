З моменту скоєння росіянами чергового воєнного злочину минуло кілька днів, а належної реакції від Міжнародного комітету червоного хреста досі не було.

Україна не очікує на швидку та професійну реакцію від міжнародних інституцій, зокрема Міжнародного комітету Червоного хреста, на підрив Каховської ГЕС росіянами.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, пише Радіо Свобода.

"Безумовно, ми не очікуємо не те, що вже швидкої, а професійної, компетентної реакції від міжнародних інституцій, у яких ключовим параметром є гуманітарна місія, гуманітарна допомога", - сказав він.

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Подоляк зазначив, що з моменту скоєння росіянами чергового воєнного злочину минуло кілька днів, а належної реакції від МКЧХ досі не було.

"Скільки у нас днів пройшло після катастрофи, після теракту? Уже 3 дні. І вони потенційно відреагували. Це слово потенційно описує відсутність потенції, вибачте мене, у таких міжнародних інституцій як Міжнародний Червоний Хрест", - сказав Подоляк.

При цьому він зауважив, що мова йде саме про МКЧХ і ООН, а "Червоний Хрест" український постійно працює.

Радник голови ОП додав, що Росія можливо надасть дозвіл на евакуацію з Лівобережжя Херсонщини "на якийсь 7 день", якщо захоче отримати "разом із ООН постановочну піар-акцію".

"Але з точки зору росіян - їм байдуже, що відбувається на лівому березі Дніпра. Вони свідомі того, що там люди без допомоги гинуть. І в цьому ж і є сенс цієї терористичної дії з боку Росії. Вона продемонструвала світу, що буде агресивно поводити себе щодо будь-яких територій України", - зазначив Подоляк.

Підрив Каховської ГЕС - реакція ООН

Як повідомляв УНІАН, 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого розпочався неконтрольований спуск води з водосховища, що призвело до затоплення територій нижче за течією Дніпра.

Але міжнародні організації нашкталт ООН і Червоного хреста дуже кволо відреагували на скоєний Росією теракт. Зокрема, в ООН за кілька годин після катастрофи замість якоїсь реакції на неї вирішили привітати з так званим "міжнародним днем російської мови". І лише надвечір з'явилася реакція генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, який назвав підрив ГЕС ще одним руйнівним наслідком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Наступного дня президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований недостатньою реакцією ООН і МКЧХ на ситуацію з підривом Каховської ГЕС, і звинуватив ці організації в бездіяльності, яка залишила людей без будь-якої допомоги.

Пізніше Зеленський закликав міжнародні організації включитись у рятувальну операцію на окупованих Росією територіях. "Кожна загибла людина там - це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи, значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна", - наголосив Зеленський.

Лише 8 червня стало відомо, що в ООН пообіцяли негайно сформувати групи та відправити їх на окуповану частину Херсонщини для евакуації людей із затоплених населених пунктів та надання гуманітарної допомоги. Водночас, в ООН очікують на надання безпекових гарантій від російських загарбників.

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