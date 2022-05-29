За словами експерта, для таких політиків кожен конфлікт є наслідком непорозуміння, а тому, на їхнє переконання, його можна припинити почавши діалог.

Багато європейських політиків у війні РФ проти України наполягають на так званому компромісі, тому, що абсолютно не здатні зрозуміти логіку конфлікту.

Про це заявив німецький політолог Сергій Сумленний в ефірі Радіо НВ.

Також він пояснив, чому канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон продовжують телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.

"Якщо приберемо за дужки ідею про те, що вони просто бажають перемоги Путіну і роблять те, про що їх Путін просить, то, думаю, що багато тих, хто наполягають на так званому компромісі, роблять це просто тому, що абсолютно не здатні зрозуміти логіку конфлікту. Вони звикли до того, що конфліктів не буває в Європі, в котрих одна сторона хоче іншу знищити. Вони собі це не можуть уявити", - висловив думку політолог.

За словами Сумленного, для таких політиків кожен конфлікт є наслідком якогось непорозуміння, а тому, на їхнє переконання, його можна припинити тільки почавши більш активний діалог.

"Вони не розуміють, що ця війна Путіна сталася не через те, що з Росією занадато мало говорили, а навпаки — через те, що з Росією занадто багато говорили, занадто багато їй дозволяли робити, і занадто толерантно ставилися до порушень міжнародного права і до злочинів з боку Росії", - зазначив експерт.

Метою ж Путіна, підкреслив політолог, є знищення українців і Заходу як безпекового і політичного конструкту.

"Будь-яка пропозиція діалогу з Путіним - це фактично посилення його позицій. Цього вони, очевидно, не розуміють або не хочуть розуміти, тому що ця ідея (діалогу — ред.) - це фундамент їхньої політичної свідомості, їхнього ставлення до політичних процесів у світі", - додав Сумленний.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Заходу допомогти Україні виграти війну, розпочату Росією, а не пропонувати провальну стратегію поступок президенту РФ Володимиру Путіну.

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