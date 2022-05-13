Він зазначає, що члени цієї групи будуть "пристосовуватися".

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала вважає, що утворена на базі "Опозиційної платформи - За життя" депутатська група "Платформа за життя і мир" поки що голосуватиме так, аби "не викликати на себе вогонь".

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

На запитання щодо того, як, на його думку, в парламенті працюватиме група "Платформа за життя і мир", Бала сказав: "Вони поки що будуть голосувати все, що буде вноситися, щоб не викликати на себе вогонь. Так само було після 2004-го року, так само було у 2014-му році, коли ті ж "регіонали" голосували, щоб не було стрілянини, і так далі. Тобто зрозуміло, що вони будуть пристосовуватися... І завдання - зробити все, щоб їм не дати можливості політично вижити".

Політолог зауважив, що необхідно ухвалити закони, які будуть ефективно превентивно убезпечувати Україну від "антиукраїнських політиків".

Він наголосив, що враховуючи те, що зараз відбувається в Україні, потрібно зробити все, аби "більше жодна рашистська парость тут не виростала".

"Мають бути відповідні зміни в Конституцію. Це має стосуватися і громадянства - щоб ми могли їх позбавляти громадянства. Можливо, прописати, що вони не мають права балотуватися... Треба чітко подивитися, який є досвід у світі, що ми можемо зробити. І поки є така одностайність - це треба все проводити. Якщо потрібно, і зміни в Конституцію", - зазначив Бала.

Політолог також додав, що це має стосуватися не лише політсил, але й але й певних громадських організацій, фондів та "культурних об'єднань". "Це все - треба, щоб воно тут не працювало. Не лише політичні моменти", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони на час воєнного стану вирішила заборонити діяльність "ОПЗЖ" та ще понад десятка партій.

14 квітня у ВР було оголошено про призупинення діяльності фракції "ОПЗЖ", а також всіх її прав. Серед таких прав, зокрема участь у засіданнях Погоджувальної ради та номінування своїх депутатів на керівні посади у парламентських комітетах.

Тоді ж перший віце-спікер Олександр Корнієнко зазначив, що в парламенті від "ОПЗЖ" лишилося орієнтовно 34 депутати, і тепер вони всі позафракційні.

Пізніше у ВР депутати, які входили до фракції "ОПЗЖ", створили депутатську групу "Платформа за життя і мир". До складу групи, яку очолив Юрій Бойко, увійшли 25 нардепів (у фракції раніше було 44). В ній немає Вадима Рабіновича, Віктора Медведчука, Вадима Столара та депутатів, орієнтованих на них.

23 квітня секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку, що депутати колишньої фракції "ОПЗЖ" не мають права змінювати назву і залишатися в парламенті. За його словами, депутати колишньої "ОПЗЖ" повинні не перейменовуватися і створювати нові групи, а вибачитися перед українцями та піти з парламенту.

12 травня у ВР було повідомлено про остаточну ліквідацію фракції "ОПЗЖ". Того ж дня співголова депутатської групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко повідомив, що у ВР зареєстровано законопроект, який унеможливлює спроможність представникам політичної партії "ОПЗЖ" та інших заборонених, відповідно до рішення РНБО, партій балотуватися в майбутні склади парламенту.

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