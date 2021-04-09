Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю чоловіка королеви Єлизавети II - принца Філіпа, герцога Единбурзького.
Читайте такожЄлизавета II поділилася враженнями про щеплення від коронавірусу (відео)Про це глава держави написав у мікроблозі Twitter.
"Глибокі співчуття Королівській родині. Непоправна втрата для британського народу. Україна у скорботі разом з Великою Британією. Принц Філіп прожив прекрасне життя, аби служити своєму народу і стати прикладом для майбутніх поколінь", - зауважив Зеленський.
Помер принц Філіп: подробиці
Сьогодні, 9 квітня, у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії помер чоловік королеви Єлизавети II.
Йому було 99 років.
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