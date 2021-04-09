Сьогодні у віці 99 років помер принц Філіп, герцог Единбурзький.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю чоловіка королеви Єлизавети II - принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Читайте такожЄлизавета II поділилася враженнями про щеплення від коронавірусу (відео)Про це глава держави написав у мікроблозі Twitter.

"Глибокі співчуття Королівській родині. Непоправна втрата для британського народу. Україна у скорботі разом з Великою Британією. Принц Філіп прожив прекрасне життя, аби служити своєму народу і стати прикладом для майбутніх поколінь", - зауважив Зеленський.

Помер принц Філіп: подробиці

Сьогодні, 9 квітня, у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії помер чоловік королеви Єлизавети II.

Йому було 99 років.

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Автор: Віталій Саєнко