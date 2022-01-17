В ДПСУ кажуть, що дотримувалися норм законодавства.

У Державній прикордонній службі запевняють, що не перешкоджали поверненню п’ятого президента, нардепа від "Європейської Солідарності" Петра Порошенка в Україну.

Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

"У ході перетину державного кордону Петром Порошенком прикордонники чітко дотримувалися норм законодавства… Під час заходів контролю про прибуття Петра Порошенка в Україну прикордонники повідомили представників правоохоронних органів. Прикордонники також фіксували маніпуляції від окремих осіб, що, начебто, дану особу намагаються не пропустити в Україну", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ пояснили, що повідомили правоохоронців про прибуття Порошенка, оскільки прикордонники забезпечують на кордоні розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду.

Читайте такожВ ДБР пояснили ситуацію з Порошенком в аеропорту: вручали повістку, але він відмовивсяВодночас за Конституцією, жоден громадянин України не може бути обмежений у праві повернутися в Україну.

Процедура проходження прикордонного контролю зайняла деякий час. Одразу ж після оформлення документації Порошенка пропустили в Україну.

Підозра Порошенка в держзраді

Наприкінці 2021 року стало відомо, що Петру Порошенку відправили поштою підозру у державній зраді. Сам Порошенко зараз перебуває за кордоном.

Тоді ж п'ятий президент записав відеозвернення, в якому заявив, що повернеться в Україну в січні. У ролику Порошенко розповів, що перебував у Варшаві, де заплановані зустрічі з польськими та європейськими політиками, і має намір повернутися в Україну "за власним графіком".

Раніше в ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка. Майно, на яке суд вирішив накласти арешт, включає квартири у Вінниці та Києві, маєток у Козині, земельні ділянки, а також акції приватних компаній. Відомо, що свої найцінніші бізнес-активи, в тому числі й кондитерську корпорацію Roshen, екс-президент завчасно переписав на старшого сина.

Адвокати Порошенка нещодавно заявили, що Офіс генпрокурора і суд приховують від громадськості існування постанови про затримання їх підзахисного для його доставки до суду.