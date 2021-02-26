Байден заявив, що влада США ніколи не визнає суверенітет Росії над Кримом та підтримуватиме Україну.

Президент Володимир Зеленський подякував американському главі Джо Байдену за його позицію щодо українського Криму.

Про це він написав у Twitter.

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«Дякую Джо Байдену за сильну заяву: Крим – це Україна! Ось для чого потрібне справжнє стратегічне партнерство. Українці високо цінують підтримку США: від територіальної цілісності до укріплення обороноздатності та проведення реформ. Разом ми стоїмо, окремо – падаємо», – йдеться у повідомленні.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що американська влада ніколи не визнає суверенітет Росії над Кримом та підтримуватиме Україну. Він запевнив, що Сполучені Штати не підтримують зараз і ніколи не підтримають анексію півострова Росією.

Окупація Криму Росією

Сьогодні в Україні відзначається День спротиву окупації Криму. Президент Володимир Зеленський заявив, що звільнення півострова — спільне завдання для світової спільноти, яка об'єднується на майданчику «Кримської платформи».

Також глава держави підписав указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію і реінтеграцію Кримського півострова.

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року у Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: УНІАН