Президент Володимир Зеленський подякував американському главі Джо Байдену за його позицію щодо українського Криму.
Про це він написав у Twitter.
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«Дякую Джо Байдену за сильну заяву: Крим – це Україна! Ось для чого потрібне справжнє стратегічне партнерство. Українці високо цінують підтримку США: від територіальної цілісності до укріплення обороноздатності та проведення реформ. Разом ми стоїмо, окремо – падаємо», – йдеться у повідомленні.
Раніше президент США Джо Байден заявив, що американська влада ніколи не визнає суверенітет Росії над Кримом та підтримуватиме Україну. Він запевнив, що Сполучені Штати не підтримують зараз і ніколи не підтримають анексію півострова Росією.
Окупація Криму Росією
- Сьогодні в Україні відзначається День спротиву окупації Криму. Президент Володимир Зеленський заявив, що звільнення півострова — спільне завдання для світової спільноти, яка об'єднується на майданчику «Кримської платформи».
- Також глава держави підписав указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію і реінтеграцію Кримського півострова.
- Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
- 18 березня 2014 року у Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
- Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.
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