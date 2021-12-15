Президент України поінформував президента Європейської Ради про ситуацію на східних кордонах України.

Президент України Володимир Зеленський очікує від лідерів Європейського Союзу, які 16 грудня візьмуть участь у засіданні Європейської Ради, чіткого сигналу для Російської Федерації про неприпустимість нової воєнної ескалації проти України.

Про це глава держави повідомив у мікроблозі Twitter.

"Скоординував з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем позиції перед 6-м самітом Східного партнерства. Наша мета – повноправне членство України в ЄС. Поінформував про ситуацію на східних кордонах. Очікуємо чітких сигналів за результатами засідання Європейської Ради 16 грудня про неприпустимість ескалації", - заявив Зеленський.

Як сказано на сайті Європейської Ради, 16 грудня лідери усіх 27 країн-членів ЄС у Брюсселі обговорять нарощення воєнних сил Росії на кордоні з Україною. Планується, що зустріч розпочнеться об 11:00 (за київським часом).

Читайте такожВ НАТО очікують, що всі офіцери ЗСУ вивчать англійську до 2024 рокуШарль Мішель у своєму листі-запрошенні до глав держав і урядів країн-членів ЄС взяти участь у засіданні Євроради наголосив, що "будь-яка подальша воєнна агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну у відповідь".

Як повідомляв УНІАН, за даними журналіста Радіо Свобода Рікарда Йозвяка, очікується, що лідери ЄС продовжать ще на півроку чинність економічних санкцій проти Російської Федерації.

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Читайте такожУ РНБО допустили компроміси з Росією й назвали умовиЗгодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Віталій Саєнко