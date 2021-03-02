Шарій - блогера внесли до бази розшуку МВС: фото / Скріншот

Підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія внесли до бази розшуку міністерства внутрішніх справа України.

Останнє оновлення запису позначене 2 березня 2021 року.

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У списку «осіб, які переховуються від органів досудового розслідування» Шарій перебуває з лютого.

Місце зникнення підозрюваного правоохоронці вказали Київ. У графі запобіжного заходу згадується ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу.

Раніше стало відомо про судовий дозвіл затримати Анатолія Шарія.  

Справа Шарія

  • 16 лютого стало відомо, що СБУ повідомила блогеру Анатолію Шарію про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 1 ст. 111 «Державна зрада» та ч. 1 ст. 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».
  • На переконання слідчих, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.
  • 25 лютого СБУ оголосила Шарія у державний розшук.
  • 1 березня Служба безпеки України направила до Київської міської прокуратури інформацію про внесення неправдивих даних під час перереєстрації «Партії Шарія».

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Автор: УНІАН