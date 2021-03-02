Раніше стало відомо про судовий дозвіл затримати Анатолія Шарія.

Підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія внесли до бази розшуку міністерства внутрішніх справа України.

Останнє оновлення запису позначене 2 березня 2021 року.

Читайте такожЖурналісти показали люксові автомобільні оновлення депутатів (відео)

У списку «осіб, які переховуються від органів досудового розслідування» Шарій перебуває з лютого.

Місце зникнення підозрюваного правоохоронці вказали Київ. У графі запобіжного заходу згадується ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу.

Раніше стало відомо про судовий дозвіл затримати Анатолія Шарія.

Справа Шарія

16 лютого стало відомо, що СБУ повідомила блогеру Анатолію Шарію про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 1 ст. 111 «Державна зрада» та ч. 1 ст. 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

На переконання слідчих, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

25 лютого СБУ оголосила Шарія у державний розшук.

1 березня Служба безпеки України направила до Київської міської прокуратури інформацію про внесення неправдивих даних під час перереєстрації «Партії Шарія».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН