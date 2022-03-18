Також німецький канцлер закликав російського президента якомога швидше шукати дипломатичне урегулювання .

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав президента Російської Федерації Володимира Путіна, який розпочав війну проти України, припинити вогонь в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті німецького уряду.

Майже годинна розмова Шольца і Путіна була присвячена війні в Україні і зусиллям, аби зупинити її.

"Канцлер наполегливо закликав російського президента до режиму припинення вогню, покращення гуманітарної ситуації і здобуттю прогресу з пошуку дипломатичного рішення якомога швидше", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц став на захист громадян Росії, яких за кордоном нібито цькують.

"Абсолютно неприпустимо, коли вихідців з Росії ображають, обзивають чи піддають фізичним нападам. Тому що це війна Путіна. Тільки він один несе відповідальність за це", - написав Шольц.

На його заяву вже відреагували в офісі президента України. Також слова Шольца жорстко прокоментував посол України Андрій Мельник.

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