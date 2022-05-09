На послабленні санкцій наполягала Греція.

Європейський Союз може піти на ослаблення пропонованих в шостому пакеті санкцій проти Російської Федерації обмежень в частині експорту російської нафти.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела та документи.

Так, блок може скасувати запропоновану заборону на транспортування російської нафти в треті країни судами, що належать ЄС.

На виключенні положення про експорт в треті країни наполягала, серед інших, Греція, економіка якої значною мірою залежить від судноплавства.

Ця міра ще більше вдарила б по експорту Москви - життєво важливого джерела твердої валюти - особливо з урахуванням того, що грекам належить більше чверті світових нафтових танкерів за місткістю.

Відсутність єдиної позиції серед країн "Великої сімки" стала головною причиною відхилення пропозиції.

При цьому блок, ймовірно, не відмовиться від заборони на страхування суден, якими експортується російська нафта, і це залишиться серйозною перешкодою для експорту.

Як писав УНІАН, ЗМІ дізналися, що Греція допомагає Російській Федерації обходити обмеження щодо експорту нафти. Танкери з російською нафтою продовжують безперешкодно заходити в європейські порти.

У квітні частка грецьких судновласників у транспортуванні російської нафти зросла втричі у порівнянні з попереднім роком. Всього у квітні з російських портів вирушило 190 танкерів, з них 76 - під прапором Греції.

Крім того, Росія знайшла лазівку для обходу ембарго на нафту. Російські танкери ставлять позначку "пункт призначення невідомий", щоб їх було складніше відстежити. Далі російська нафта змішується з іншою, перетворюючись на "латвійську суміш" і "туркменську суміш".

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