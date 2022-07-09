Під час першої після цього непорозуміння розмови німецький президент вимагав у Зеленського пояснень щодо скасованого візиту.

Під час телефонної розмови у травні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вимагав від президента України Володимира Зеленського пояснень, чому його візит до Києва у квітні було скасовано.

Як повідомляє видання Spiegel, про візит Штайнмаєра до України 12 квітня домовився президент Польщі Анджей Дуда. З українського боку заперечень не було, а глава Офісу президента України Андрій Єрмак навіть схвально про це відгукнувся.

Але за день до того, як президент Німеччини мав вирушати, Єрмак нібито викликав посла Польщі й сказав йому, що не потрібно брати Штайнмаєра до Києва. У цей же час Зеленський нібито відмовився від розмови з німецьким колегою, який чекав на неї "кілька годин".

Після цього посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен отримала ноту, в якій зазначалося, що візит Штайнмаєра в Київ був би "більш змістовним і прийнятним", якби він приїхав окремо від інших президентів.

Тоді це викликало обурення Берліна і стало публічним, але, зазначає Spiegel, німецька сторона одразу ж вирішила розрядити напруження. Зовнішньополітичний радник Штайнмаєра через українського посла в Німеччині Андрія Мельника домовився про телефонну розмову з Зеленським.

Вона була проведена 5 травня і тривала 45 хвилин. За її підсумками було офіційно оголошено, що сторони досягли взаєморозуміння. Але як стверджує Spiegel, президент України на початку самої розмови вибачився, заявив, що сталося "значне непорозуміння", і запропонував німецькому колезі приїхати до України на 8 травня.

Водночас Штайнмаєр вимагав спершу "обговорити минуле" і отримати пояснення скасованому візиту. Коли Зеленський заявив, що не знав про ситуацію, німецький президент йому начебто відповів, що має перед собою всі документи, які підтверджують протилежне.

Тільки після третього питання Штайнмаєра про причини скасування його візиту в Україну він начебто почув задовільну для себе відповідь і запропонував "облишити тему".

"Дехто в офісі німецького президента досі здивований наполегливістю, з якою зазвичай обережний Штайнмаєр говорив із українцем. Але водночас і дещо горді, що їхній керівник не проковтнув приниження через те, що його не запросили", – зазначає Spiegel.

Відмова у візиті Штайнмаєра: деталі

12 квітня Штайнмаєр, який перебував тоді у Варшаві, повідомив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.

Штайнмаєра не захотіли бачити у Києві через його тісні зв’язки з Росією. При цьому сам політик після вторгнення РФ в Україну засудив дії Путіна і навіть закликав притягнути політичне керівництво РФ до трибуналу.

Після цього канцлер Олаф Шольц висловив роздратування щодо відмови у приїзді Штайнмаєра. В інтерв’ю ZDF Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після того, як Київ відкинув візит Штайнмаєра.

Коли непорозуміння набуло розголосу, глава МЗС України Дмитро Кулеба відповідав, що відхилення пропозиції Штайнмаєра буде врегульована, і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня Зеленський і Штайнмаєр провели переговори. Після них у канцелярії німецького президента заявили, що "сторони погодилися залишити минуле позаду і зосередитись на майбутній співпраці".

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