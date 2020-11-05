Така ситуація склалася через те, що було подано альтернативний законопроект.

Законопроект про відновлення норми е-декларування, скасованої Конституційним судом, розглядатиметься вже наступного пленарного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у сесійній залі оголосив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Він зауважив, що в понеділок майже всі депутатські фракції та групи досягли єдиної позиції стосовно законопроекту про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України (№ 4304).

"Але з незрозумілих для мене причин вчора, після того, як був розглянутий цей документ і була досягнута позиція, що цей документ буде розглядатися в залі сьогодні, після того, як профільний комітет його розглянув і запропонував Верховній Раді його прийняти за основу і в цілому, один з наших колег Олександр Дубінський вніс альтернативний законопроект - 4304-1", - сказав Разумков.

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Він додав, що не коментуватиме цю дію, і наголосив, що парламент не порушує закони.

"Ми сьогодні не можемо розглянути цей закон, тому що немає висновку комітету... Я думаю, що ми зараз скоротимо строки і розглянемо цей законопроект на наступному пленарному тижні. З іншим пакетом законопроектів, які також важливі для Верховної Ради, для врегулювання цієї кризи", - заявив голова ВР.

Разумков поставив на голосування пропозицію про скорочення на половину строків підготовки до першого читання законопроектів № 4304 та № 4304-1.

За це рішення проголосували 292 народних депутата із 352 зареєстрованих в сесійній залі.

Після голосування ряд депутатів у своїх виступах висловили обурення ситуацією, що склалася, і наголосили на необхідності термінового розгляду цього питання, а не відкладання його на пізніше.

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Відновлення е-декларування: що відомо

2 листопада у ВР було зареєстровано законопроект, яким пропонується відновити норми про е-декларування, які були скасовані Конституційним судом. Авторами проекту закону "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України" (№ 4304) є Разумков і члени різних фракцій парламенту, зокрема "Європейська солідарність", "Голос" та "Слуга народу".

У пояснювальній записці сказано, що 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення № 13-р/2020, яким визнано неконституційними низку норм законодавства щодо електронного декларування. У зв’язку з цим виникли суттєві законодавчі прогалини, зокрема в частині регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції та функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. "Такий стан антикорупційного законодавства не сприяє забезпеченню виконання Україною міжнародно-правових зобов’язань у сфері запобігання корупції", - йдеться в записці.

Законопроектом передбачено внесення змін до закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК, зокрема надати право одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їхніх посадових осіб, громадян та їхніх об’єднань інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань; мати безпосередній автоматизований доступ до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі, урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; вести облік та оприлюднення декларацій; здійснювати їх контроль та перевірку; здійснювати моніторинг способу життя відносно суб’єктів на яких поширюється дія закону № 1700.

Автори законопроекту пропонують доручити уряду розробити законопроект щодо особливостей правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності, враховуючи правову позицію КСУ.

Законопроект Дубінського: що відомо

У своєму коментарі щодо кризи навколо КСУ Дубінський заявив, що буде наполягати на чіткому виконанні Конституції, тому не підписувався під політичною заявою депутатів про те, що судді КСУ повинні піти у відставку.

Політик нагадав, що, згідно з Конституцією, рішення КСУ є обов'язковими до виконання і не підлягають оскарженню. Також в ній написано, що суддя КСУ обирається на 9 років і його не можна усунути з посади за чиїм-небудь рішенням.

«Також заборонено чинити тиск на суддів Конституційного суду. Саме тому я не підтримую жодного із законопроектів, поданих для розпуску КСУ. Не може парламент впливати на рішення судової влади », - зазначив Дубінський.

Що пропонує Дубінський

Встановлюється, що рішення Конституційного Суду України №13-р / 2020 від 27 жовтня 2020 по справі №1-24 / 2020 року, відповідно до ст. 151-2 Конституції України, є обов'язковим, остаточним і не може бути оскаржене.

Визначаються правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції з боку суддів та суддів КСУ, механізми залучення їх до відповідальності.

Встановлюється, що тимчасово, до внесення змін до законодавства, Закон «Про запобігання корупції» та ст. 366-1 Кримінального кодексу діють в редакції, що діяла до прийняття КСУ рішення від 27 жовтня 2020 року №13-р / 2020 по справі №1-24 / 2020 по конституційним поданням 47 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень закону «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу.

Покладається обов'язок на КМУ в найкоротші терміни (протягом одного тижня) розробити та внести на розгляд ВРУ законопроекти, якими б були усунені ті проблеми, які лягли в основу рішення Конституційного суду.

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Автор: Тетяна Поляковська