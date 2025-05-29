Розглянути законопроєкт з доопрацюваннями можуть вже наступного тижня.

Законопроєкт про скасування спецпенсій прокурорам, прийнятий у першому читанні у Верховній Раді, не отримав схвалення профільного комітету перед відправкою на друге читання. Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев у Telegram.

"Нагадаю, законопроект досить тяжко, але все ж пройшов перше читання в парламенті. Сьогодні ми очікували позитивного розгляду питання на засіданні профільного Комітету та його подальшого голосування в другому читанні. На жаль, кланова система далі опирається", - написав нардеп.

За словами Гетманцева, попри те, що керівництво Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів виступало з підтримкою законопроекту, рішення не було прийняте.

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"Опір з боку прокурорської спільноти та деяких депутатів, які їх підтримують, виявився шаленим. Але що б собі не думали ті, хто затягує час і намагається завадити прийняттю відповідного рішення, на них чекає невдача. Це питання справедливості й питання вивільнення ресурсу, який можна спрямувати на підвищення мінімальних пенсій", - наголосив депутат.

Гетманцев зазначив, що розглянути законопроєкт з доопрацюваннями можуть вже наступного тижня, на черговому засіданні Комітету з соціальної політики.

Обмеження спецпенсій прокурорам – що відомо

У квітні Верховна Рада з другої спроби підтримала законопроєкт про пенсійне забезпечення працівників прокуратури, до цього в березні народним обранцям забракло голосів для ухвалення проєкту у першому читанні.

Законопроєктом пропонується призначати прокурорам пенсію за вислугу років після їх звільнення з органів прокуратури, а також передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення.

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