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Сьогодні о 20.00 відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів.
Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в уряді.
Засідання відбудеться в закритому режимі, однак по завершенні заплановано брифінг.
Як зазначив співрозмовник агентства, планується розгляд питання щодо підтримки авіаперевізників.
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Ризики польотів над Україною: що відомо
У неділю, 13 лютого, нідерландський авіаперевізник KLM скасував усі рейси до України через високу загрозу бойових дій.
Цього ж дня через вимогу власника повітряного судна SkyUp здійснив екстрену посадку літака, що прямував до України, висадивши майже 180 пасажирів у Молдові.