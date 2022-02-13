Стало відомо, які питання розглянуть під час засідання.

Сьогодні о 20.00 відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в уряді.

Засідання відбудеться в закритому режимі, однак по завершенні заплановано брифінг.

Як зазначив співрозмовник агентства, планується розгляд питання щодо підтримки авіаперевізників.

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Ризики польотів над Україною: що відомо

У неділю, 13 лютого, нідерландський авіаперевізник KLM скасував усі рейси до України через високу загрозу бойових дій.

Цього ж дня через вимогу власника повітряного судна SkyUp здійснив екстрену посадку літака, що прямував до України, висадивши майже 180 пасажирів у Молдові.