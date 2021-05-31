Запобіжний захід для Юрія Зонтова діятиме до 29 липня включно.

Вищий антикорупційний суд продовжив арешт підозрюваному у підбурюванні до надання 100 тис. дол. хабара суддям Окружного адмінсуду Києва брата голови цього суду Юрія Зонтова, однак зменшив розмір застави з 35 до 27 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив сьогодні.

Розгляд клопотання про продовження строку тримання під вартою транслювався на YouTube-каналі "Судова влада".

“Клопотання… задовольнити частково: продовжити щодо підозрюваного Зонтова Юрія В’ячеславовича... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 29 липня включно; визначити... заставу у розмірі 12 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб - 27 млн 240 тис. грн”, - зазначив суддя.

Затримання брата судді Вовка

6 квітня детективи НАБУ провели обшуки в ОАСК, а також за місцем проживання співробітника Служби зовнішньої розвідки, адвоката, брата голови ОАСК Юрія Зонтова й адвоката Юрія Донця. Детективи бюро підозрюють їх у намірі передати 100 тис. дол. хабара суддям ОАСК за винесення "потрібного" судового рішення в одній зі справ.

У брата голови ОАСК під час обшуків виявлено частину хабара у розмірі 80 тис. доларів, а також 3 млн 700 тис. доларів, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів, 230 тис. грн, антикваріат.

Читайте такожСправа брата Вовка: ВАКС арештував вилучене під час обшуку майно

Дії адвокатів кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Зонтова відсторонили від виконання службових обов’язків у СЗР.

7 квітня генпрокурор підписала повідомлення про підозру двом адвокатам. Прокурори просили ВАКС взяти Зонтова під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн грн, а Донця - з альтернативою застави у розмірі 14 млн грн.

ВАКС обрав Зонтову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 35 млн 185 тис. грн. Строк дії запобіжного заходу - до 4 червня.

Донця ВАКС постановив взяти під варту строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн 951 тис. грн.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи